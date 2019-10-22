В МИД РФ назвали отказ Украины от Крыма "хорошей основой" для решения вопроса о морских границах

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, предусматривающие разграничение Азово-Керченской и Черноморской акватории, возможны при условии отсутствия "нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию".

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"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.

Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран.