В МИД РФ назвали отказ Украины от Крыма "хорошей основой" для решения вопроса о морских границах

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, предусматривающие разграничение Азово-Керченской и Черноморской акватории, возможны при условии отсутствия "нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию".
"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.
Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определены Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран.