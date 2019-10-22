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22.10.19 20:51

Порошенко встретился с послом Великобритании: "Нужна предметная дискуссия о перспективах присоединения Украины к НАТО"

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины и отметили важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством. Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как сторона Будапештского меморандума.

Состоялся обмен мнениями относительно саммита НАТО в Лондоне.

В этом контексте Порошенко подчеркнул необходимость начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

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Особое внимание Порошенко обратил на перспективы визовой либерализации между Украиной и Великобританией, а также необходимость заключения соответствующего двустороннего соглашения в связи с выходом Британии из ЕС.

Обсуждена законотворческая деятельность Верховной Рады и отмечена важность обеспечения разумного баланса между скоростью и качеством законопроектов.

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Симмонс заверила, что ее деятельность в качестве посла Великобритании в Украине будет направлена ​​на содействие восходящего демократического развития Украины, обеспечение мира и благосостояния в нашей стране. Она подчеркнула, что независимо от Брекзита Великобритания будет оставаться мощным партнером Украины.

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