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22.10.19 21:10

Европейская ассоциация журналистов потребовала освобождения Асеева

Европейская федерация журналистов (EFJ) требует немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Европейская федерация журналистов была шокирована решением (об осуждении Асеева - ред.), И повторяет свой призыв немедленно освободить Асеева", - говорится в пресс-релизе..

По словам генсека EFJ Рикардо Гутьереша, жесткое обращение с Асеевым и суровый приговор является грубым нарушением свободы СМИ.

Ранее поддерживаемые Россией террористы группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

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