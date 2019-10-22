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22.10.19 21:48

Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией и СБУ разоблачила мошенника, пытавшегося завладеть 150 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ 01

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно созданием представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект "LIFT") о наличии "связей" в Офисе Президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ 02

Мошенник задержан во время получения части указанных средств в сумме около 30 тыс. евро. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО (обновлено)

Открыто уголовное производство по  ч . 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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