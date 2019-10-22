Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии. По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал "очень важными, если не судьбоносными". Эрдоган сообщил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии