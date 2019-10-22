Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.10.19 21:59

Путин и Эрдоган договорились, что армии Турции и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Анкара и Кремль будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.

путин,эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии. По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал "очень важными, если не судьбоносными". Эрдоган сообщил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100