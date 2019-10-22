Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества, - Баканов

Об этом во время круглого стола по вопросам законодательного обеспечения реформирования заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

"Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества. Служба прежде всего ответственна перед украинским народом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации

Также он представил участникам концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и ознакомил их с ключевыми аспектами проекта реформы.

"Давайте откровенно признаем - реформа спецслужбы назрела и перезрела. Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой", - обратился к присутствующим глава СБУ.

По его словам важно, чтобы новые кадры, которые обязательно придут в СБУ, были добродетельными и профессиональными, а для этого людям следует вернуть мотивацию работать.

Работа в СБУ должна стать желанной и уважаемой в обществе, подчеркнул Баканов. Реформа изменит не только численность и структуру Службы, добавил он, она изменит ее назначение. По его словам, вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес, СБУ должна стать "мобильной, высокотехнологичной и проактивной", предупреждать риски, а не констатировать их.

Также читайте: Проект закона о реформе СБУ написан, коллеги из НАТО его получили и изучают, - Кулеба

Проведение реформы с одновременным сохранением максимальной эффективности для противодействия разведывательно-подрывным, диверсионным, террористическим, информационным, кибернетическим и другим угрозам национальной безопасности является наиболее ответственной задачей, отметил глава СБУ. По его убеждению, при поддержке общества возможно успешное реформирование.

В ходе дискуссии эксперты поддержали основные направления реформирования СБУ и озвучили ряд профессиональных советов. Председатель СБУ заявил, что данные рекомендации обязательно будут проработаны при подготовке окончательной редакции законопроекта.

Мероприятие было организовано Национальным институтом стратегических исследований. В его работе приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ведущие эксперты сектора безопасности, в частности Владимир Горбулин и Евгений Марчук, народные депутаты Украины, руководство правоохранительных органов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия. ФОТОрепортаж