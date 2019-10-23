Британец, который судится с мошенниками за собственную квартиру, обратился к Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Украинские новости.

Британец Саркис Рамез Кхалил уже в четвертый раз пытается доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-ти комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв. 11 сентября 2019 Верховный Суд Украины постановил кассационную жалобу истца удовлетворить частично, постановление Киевского апелляционного суда от 20 ноября 2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что среди лиц, принимавших участие в преступной схеме, известный столичный "черный риэлтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылке и дополнительно.

Саркис Рамез Кхалил очень удивлен тем фактом, что Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, каким-то образом выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

18 декабря 2016 между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор, по условиям которого АКБ "Форум" предоставил ему кредит на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру. Нотариус Апатенко ранее уже был осужден по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). Министерство юстиции Украины сейчас регулярно проводит мониторинг деятельности нотариуса Апатенко М.А. как регистратора, в связи с ее скандальной репутацией. На данный момент, против нее уже подано более 50 исков о незаконных регистрационных действиях, но нотариус продолжает работать в офисе на Печерске, - говорится в письме пострадавшего британца.

"Я хочу привлечь Ваше внимание к этому случаю, поскольку Украина стремится соответствовать европейским нормам и стандартам, то необходимо и соответствовать заявленным принципам. После таких вопиющих случаев мошенничества иностранные граждане просто не хотят инвестировать свои средства в Украину, потому что они элементарно чувствуют себя абсолютно незащищенными в условиях полной коррумпированности украинской системы правосудия", - обращается Саркис Рамез Кхалил к первым лицам нашего государства.



