Конгрессмены-демократы называют свидетельские показания Тейлора в деле об импичменте Трампа переломными

Об этом заявляют законодатели-демократы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что конгрессмен-демократ Стивен Линч заявил, что показания Тейлора стали "переломными", а его вступительное заявление привело к возгласам удивления среди присутствующих.

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"Это переломные показания. Я думаю, что они могут все ускорить. Я думаю, что мы получили больше ответов, чем новых вопросов", - цитирует Линча журналист Шимон Прокупец.

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники и американских законодателей также сообщают, что показания Тейлора указывают на то, что у Трампа связывали поддержку Украины с проведением там расследования, которое могло бы повредить конкуренту Трампа на выборах 2020 года Джо Байдену.

По словам журналиста CNBC Гарретта Гааке, присутствовавшие во время показаний Тейлора законодатели назвали их вызывающими доверие и беспокойство. Отмечается, что Тейлор подробно записывал свое общение по Украине, а его показания в значительной степени опираются на его собственные заметки.

Уильям Тейлор в был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а в июне 2019-го второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва Мари Йованович.

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"Многие демократы, например конгрессмен Лью, называют свидетельство Тейлора взрывными. Конгрессмен Эспаят назвал Тейлора важнейшим свидетелем. Демократы единодушны в этом. Республиканцы говорят меньше, чем демократы, - отмечает Кайл Чени, репортер американского издания Politico. - Никто не говорит, что показания Тейлора оправдали Трампа, даже когда спрашиваешь".

Обозреватели отмечают, что в ходе показаний Тейлор якобы озвучил информацию, которая может вызвать дополнительные вопросы к предыдущим свидетелям по делу общения чиновников США и Украины.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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