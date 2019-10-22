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22.10.19 22:40

Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

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Как сообщила пресс-служба ВАКС, во время апелляционного пересмотра постановления следственного судьи ВАКС прокурор САП предоставил дополнительные материалы для обоснования подозрения и рисков в уголовном производстве по застройке земель Нацгвардии.

В случае внесения залога Микитась обязан сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Напоминаем, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

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В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

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