В центре Киева на улице Пушкинской взорвалась граната - есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - отмечается в сообщении.

Вартові еспресо отмечают: "В центре Киева на улице Пушкинской, от взрыва неизвестного взрывного устройства погибли двое мужчин. Женщина, которая находилась неподалеку в кафе, получила ранения, была госпитализирована. На месте работают криминалисты. По словам свидетелей, один из погибших, мужчин охранник офиса, который находится рядом. Вдвоем с другим мужчиной они сидели возле входа в дом, как вдруг что-то взорвалось у одного в руках".





