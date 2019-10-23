Асеева нужно немедленно освободить и позволить вернуться на подконтрольную Киеву территорию, - CPJ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он является журналистом, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый суд, который осудил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и позволить вернуться на подконтрольную Киеву территорию", - заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская ассоциация журналистов потребовала освобождения Асеева

Напомним, поддерживаемые Россией террористы группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

С требованиями освободить Асеева после объявления "приговора" уже выступили Радіо Свобода, МИД Украины, посольство США в Украине, журналистские организации в Украине и мире.