Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его

Об этом он сам написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп уточнил, что решение далось ему нелегко, а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".
Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях уточнила, чем озвученная позиция отличается от позиции ОПЗЖ. Шевченко отметил: "Россияне вырезали мои тезисы про Крым".
Комментарии другого коллеги из "Слуги народа" Гео Лероса нардеп удалил, оппонент повторил на личной странице: "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины".