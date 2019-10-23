Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

- трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

- вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

- возле Новоселовки Второй - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

- возле Пищевика - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- трижды возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

- два раза в районе Хутора Вильного - из подствольных и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;

- возле Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм,

- дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку от Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Песков - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы враждеские обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку от Зайцево и, из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, вблизи Луганского.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.



