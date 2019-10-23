Из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ, - спецпредставитель Трампа Джеффри

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"В данный момент, я бы сказал, десятки" - сказал Джеффри во время слушаний в Сенате, отвечая на вопрос сенатора-демократа Криса Кунса о том, знает ли он, сколько "закоренелых" боевиков "Исламского государства" оказались на свободе после вторжения Турции. По некоторым сведениям, гораздо большее число исламистов было выпущено из тюрем.

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Джеймс Джеффри давал показания на открытых слушаниях, которые проводились Комитетом по международным отношениям Сената по поводу вывода американских военнослужащих с северо-востока Сирии.