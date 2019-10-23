Зеленский на встрече со Штайнмайером: Нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Владимир Зеленский.

Президент пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.