В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции: система заполняется водой, - ГСЧС

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 м3 технической воды).

Как сообщалось, Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. 22 октября специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.