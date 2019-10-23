"Трамп не сделал ничего плохого", - Белый дом о показаниях Тейлора по давлению на Украину

Так пресс-секретарь администрации президента США Стефани Гришем отреагировала на показания временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и бюрократов, которые ведут войну с Конституцией. Не было никакого quid pro quo (что-то за что-то)", - сказала она.

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В Белом доме назвали расследование относительно импичмента Трампа "дуростью" и отметили, что на нее тратится все больше средств налогоплательщиков.

"Президент Трамп управляет американским народом, обеспечивая более безопасную, более сильную и более безопасную страну - демократам, которые ничего не делают, нужно делать то же самое", - заявила Гришем.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.