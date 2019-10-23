Чувствую дружеское отношение с вашей стороны, - Зеленский на встрече с японскими парламентариями

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

На встрече стороны также обсудили вопрос сотрудничества в рамках реализации инфраструктурных проектов в Украине, а также взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

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"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что в новом парламенте создана депутатская группа по межпарламентским связям с Японией, в состав которой входят 117 депутатов, 80 из которых, в том числе сопредседатель группы, представляют политическую партию "Слуг народа".

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Стороны обменялись опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций. Зеленский отметил эффективность деятельности украинско-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма "Фукусима-Чернобыль". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", - добавил глава украинского государства.

Японская сторона высоко оценила результаты своего визита в Украину в сентябре 2019 года. При этом они отметили, что он (визит. - Ред.) дал новый импульс развитию межпарламентского диалога и всего спектра сотрудничества между странами.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил за последовательную политику правительства и парламента Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности в рамках международных организаций, а также за широкомасштабную гуманитарную и финансовую помощь со стороны Японии для проведения структурных реформ.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", - отметил он.