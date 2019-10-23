Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ завил экс-глава минсоцполитики Андрей Рева, комментируя измение Кабмином правил начисления субсидий.

"Все как обычно у новой зелёной команды. Обещали увеличить количество субсидиантов на 1 млн домохозяйств, а на деле изменение процента обязательного платежа с 15% до 20% УМЕНЬШИТ количество домохозяйств, получающих субсидию где-то на такое же количество домохозяйств. Конец эпохи бедности. Натурально", - заявил экс-министр.

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" В вашей статье есть неточность. Вы пишете, что сумма на субсидии в бюджете 2019 года была 55,1 млрд грн, а в бюджете 2020 года - 47,63 млрд или уменьшение почти на 8 млрд грн. Это не так. В бюджете 2019 года были предусмотрены не 55,1 млрд грн, а 58 млрд грн. Вы не учли, что в бюджете 2019 года были 3 программы по субсидиям: две программы Минсоцполитики на сумму 55,1 млрд и ещё одна программа - на твёрдое топливо и балонный газ на сумму - 2,8 млрд грн. Эта программа - Минфина. В бюджете-2020 эти три программы объединены в одну на сумму 47,63 млрд. Таким образом сокращение ассигнований на программу жилищных субсидий и льгот не на 8 млрд, а на 10,5 млрд грн!" - добавил Рева.

"И это при том, что с 1 января 2020 г. прекращается государственное регулирование цены на природный газ для населения. Эта цена сравняется с ценой газа для промышленности. С 1 ноября 2019 года Коболев поднял цену на газ для промышленности на 20%. Как они собираются платить людям монетизированную субсидии - это я хочу услышать от #урядсамокатів#", - резюмировал экс-министр Рева.

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Напомним, ранее Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий.Также Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи.