Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE).

Президент заявил, что IТ-сектор является одним из наиболее динамичных в нашей стране, и рассказал о планах его развития. Речь идет о совершенствовании правового поля Украины и системы налогообложения в области ИТ и развитие национальной инновационной системы.

"Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R&D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования", - рассказал Зеленский.

Японские бизнесмены заинтересовались проектом "Государство в смартфоне". Владимир Зеленский отметил, что реформа диджитализации находится под его личным контролем.

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Кроме того, президент заявил о стремлении Украины создавать конкурентный IТ-продукт.

"В западном мире наших IТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать IТ-продукт и продавать его в мире", - сказал он.

Представители ассоциации рассказали Президенту Украины о примерах успешных инновационных проектов применения в Японии искусственного интеллекта, которые уже доказали эффективность в различных сферах жизни. Речь идет о туризме, развлечениях и кибербезопасности.

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