Сотрудничество с Японией чрезвычайно важно для реализации масштабных реформ в Украине, - Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) чрезвычайно важно для нашей страны, особенно в контексте реализации масштабных реформ, которые происходят сейчас. Недавно правительство одобрило план действий на следующие пять лет. Мы действительно верим, что эта программа будет реализовываться не в теории, а на практике. Это включает развитие человеческого капитала и экономики, европейской интеграции и улучшение безопасности и благосостояния граждан Украины", - сказал Зеленский и добавил, что реализация этого плана позволит создать в стране миллион дополнительных рабочих мест.

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Глава государства сообщил, что среди приоритетов нынешнего руководства Украины - запуск рынка земли, масштабная приватизация, дерегулирование и упрощение всех процедур с переходом на онлайн-услуги, ликвидация теневой экономики и коррупционных схем, решение инфраструктурных проблем, оптимизация налоговой системы, быстрое и всеобъемлющее внедрение европейских и международных стандартов.

Президент поблагодарил Агентство за поддержку Украины в рамках программы "Официальная помощь развитию".

"Ценим техническую помощь Японии для поддержки демократических институтов, обеспечение макроэкономической стабильности и льготного кредитования важных инфраструктурных проектов в Украине", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из ярких результатов совместной работы Украины с JICA является успешное завершение модернизации Международного аэропорта "Борисполь" за счет льготного кредита. При этом Зеленский отметил важность реализации второго проекта, а именно - модернизации Бортнической станции аэрации. Это поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

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"Надеюсь, что уже в ближайшее время будет подписан контракт с генеральным подрядчиком и с начала следующего года будут начаты строительные работы на объекте", - отметил он.

Президент сообщил о заинтересованности Украины в продолжении плодотворного сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества. Среди важных перспективных инфраструктурных проектов может быть строительство мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве в рамках совершенствования южного транспортного коридора; подготовка проекта по переработке твердых бытовых отходов.