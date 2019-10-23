Новый мост в Днепре после капремонта стал более безопасным и удобным для водителей и пешеходов, - Горсовет

В частности, благодаря отбойникам устранили опасность встречного столкновения автомобилей, а новое нескользящие покрытие тротуарной части уменьшило травмирования пешеходов. Об этом сообщает "НМ" со ссылкой на горсовет.

"Во время капитального ремонта Нового моста был установлен центральный блок барьерного ограждения, который работает по принципу ограждения типа "Нью-Джерси". Его разработали в США неподалеку от Нью-Джерси в конце 50-х годов прошлого века. С тех пор эту форму широко используют во всем мире", - во время выездной пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления ремонта и эксплуатации автодорог Александр Цирульников.

Отбойники

Благодаря профилю New Jersey риск опрокидывания транспортного средства очень низкий. В случае опасных столкновений на высокой скорости и при больших углах атаки отталкивающая стенка со стержнем, который работает на растяжение, предотвращает прорыва ограждения автомобилем, и это создает максимальную безопасность.

Водители одобрительно оценивают отбойники на Центральном мосту Днепра. Так, Анатолий Ковальский говорит, что при такой интенсивности движения они играют очень важную роль для безопасности: "В случае столкновения такие ограждения не "рвутся" и не "пускают" авто на встречную полосу. Ранее отбойников не было и поэтому было много аварий".

Плюсы подобных ограждений уже почувствовали в Киеве. После установки центрального барьерного ограждения на Московском мосту аварийность на переправе снизилась почти на 20%. Теперь жители столицы требуют сделать такой отбойник на мосту Патона.

Перила

Дорожное ограждение барьерного и перильного типа используют для предотвращения съезда транспортных средств с земляного полотна дороги, части мостов, путепроводов, эстакад; столкновения со встречными транспортными средствами; наездов на массивные предметы и сооружения, расположенные в месте отвода дороги.

"Металлическое перильное ограждение позволяет беспрепятственно передвигаться как пешеходам, так и велосипедистам. На нем установлены промежуточные опоры для крепления перильного ограждения", - рассказал главный инженер КП "ДНЕПРАВТОМОСТ" Днепровской городского совета Олег Антонов.

Благодаря особой конструкции и форме новые перила выполняют функцию дополнительного барьера (кроме бетонного отбойника), гарантирующие от падения не только пешеходов и велосипедистов, но и транспортные средства в случае дорожного происшествия, ведь такие перила способны выдерживать удары большой силы. Это позволит избежать таких случаев, которые происходили ранее на Новом мосту, когда транспортные средства пробивали ограждения: 29 января 2014 автобус с 40 пассажирами пробил ограждение и чуть не упал в реку; 25 декабря 2015 автомобиль пробил ограждение и слетел с переправы, погибли два человека.

Освещение

Освещенность автомобильных дорог - одно из средств обезопасить движение. Во время капитального ремонта были установлены новые LED-светильники GL-120-01 (от компании "Maxus"). Это инновационный продукт, выполненный на основе модульной LED-системы. Он предназначен для уличного освещения автозаправочных станций, территорий промышленных предприятий, парков, магистральных автодорог, улиц, стоянок. Ровная заливка освещаемого пространства является одним из наиболее важных преимуществ этого светильника.

Городские власти пытаются минимизировать расходы на амортизацию различных функциональных элементов дорог. При этом важным пунктом остается минимизация затрат без снижения безопасности движения. Как этого достичь? Сегодня уже многие частные и государственные предприятия пришли к выводу, что светодиоды являются лучшим экономическим решением для освещения магистралей (мостов).

По сравнению с лампами ДНаТ (натриевая газоразрядная лампа), у них есть ряд преимуществ:

• Больший срок службы;

• Устойчивость к перепадам температур и влажности;

• Качественный спектр;

• Меньшая потребляемая мощность;

• Световая стабильность. Спектр чистый, без мерцаний и колебаний световых волн;

• Безопасность работы и обслуживания. Светодиоды не имеют особых эксплуатационных требований.

После ремонта Нового моста на каждой опоре освещения появилось два новых LED-светильники GL-120-01 вместо одного старого образца.

Реконструкция зоны

Улучшилась и тротуарная зона моста. Там заключили эпоксидно-полиуретановое покрытие, которое предотвращает скольжение. Это система "SikaCor Elastomastic TF" — смола, используемая для создания жестко-эластичных покрытий на стали и бетоне.

Эта система прошла испытания в Мюнхенском техническом университете на пригодность для железобетонных мостов с щебеночной основой.