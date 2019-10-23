Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" наемников РФ журналисту Асееву

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву в качестве печального примера политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека", - проинформировал дипломат.

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Он также подтвердил, что украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".

В то же время, по словам Николенко, Украина не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничениях свободы слова, а также преследованиях журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил представитель украинской миссии при ООН.

Напоминаем, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.