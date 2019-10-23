Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СКР завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)", - сказала Петренко.

Она отметила, что уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

"Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту "Внуково" при пересечении границы РФ. В настоящее время он находится под стражей", - отметила Петренко.

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Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

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