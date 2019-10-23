ГБР открыло уголовное производство после расследования "Слідство.Інфо" о привилегиях для заключенных в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба бюро, информирует Цензор.НЕТ.

В расследовании речь идет о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

Следователи ГБР проверяют эту информацию, а также вероятность того, что к совершению уголовных преступлений причастны работники Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений "Киевский следственный изолятор" и "Одесский следственный изолятор".

Досудебное расследование осуществляется по признакам правонарушений: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины); принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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