За первое полугодие Минздрав направил на лечение за границу 299 украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, подавляющее большинство тех, кто находится на очереди - это люди, которым нужна пересадка органов или костного мозга. В этом году украинцев направляют на лечение в Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Австрию, Беларусь, Индию, Турцию. За первое полугодие 2019 г. Министерство здравоохранения Украины направило на лечение 299 украинцев. На программу "Лечение украинцев за рубежом" выделено почти 690 млн гривен. Ежегодно количество людей, которым оплачивают лечение за рубежом за счет государственного бюджета, растет. В частности, в 2018 году направлено на лечение 278 украинцев. Это на 19% больше чем в 2017 году и всего за всю историю существования программы.

На заседании, которое состоялось 3 октября, комиссия Министерства приняла решение об оплате лечения еще 23 людям. Оплата будет осуществлена ​​из неиспользованных средств программы на счетах Минздрава Украины и средств, которые остались на счетах иностранных клиник. Также комиссия приняла решение о постановке на учет еще 66 украинцев.

На сегодня на учете состоят 133 человека, для лечения которых дополнительно нужно 313 млн гривен.

Также сообщается, что Минздрав Украины совместно с представителями МИД Украины обсудят лечение наших пациентов в Индии.

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Также Минздрав Украины провел анализ использования средств по другим программам министерства и нашел необходимые ресурсы для оплаты лечения пациентов. Продолжается процедура согласования. Еще планируется создать отдельный реестр пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом. Для защиты персональных данных вся информация будет зашифрованной, а пациенту будет присвоен уникальный номер. Именно по нему он сможет отследить движение своего дела.

"Мы благодарны украинским и общественным организациям за их активную позицию и готовность активно работать. Совместными усилиями будем и дальше двигаться в направлении положительных изменений.

Минздрав Украины понимает, что программа "Лечение граждан Украины за рубежом" - временное решение и единственный правильный путь решения проблемы - это развитие полноценной системы трансплантации в Украине. Развертывание трансплантации в Украине позволит увеличить количество пролеченных украинцев минимум в 3-4 раза по сравнению с количеством пролеченных по программе. Так, например, стоимость пересадки сердца за рубежом составляет в среднем 3 млн грн. В Украине можно делать такую ​​операцию за 150 тыс. грн. За эти деньги можно пролечить 20 пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца", - сказано в сообщении.