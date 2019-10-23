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23.10.19 11:08

Два самолета не смогли приземлиться во Львове из-за сильного тумана

Из-за сильного тумана два самолета не смогли приземлиться во Львовском аэропорту. Еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой.

самолет,туман

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, не совершил посадку рейс авиакомпании "Wizz Air" из Вильнюса, зато сел в румынском аэропорту Клуж.

В то же время рейс "Ryanair" из Модлина ожидал улучшения погодных условий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку во Львове.

"В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула", - говорится в сообщении.

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