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23.10.19 11:21

Член Высшего совета правосудия Комков не задекларировал более 192 000 грн дохода, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило несоответствие в декларации члена ВСП Владимира Комкова.

декларация

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. Речь идет о декларации за 2017 год.

"Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на общую сумму более 192 тыс. гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и является признаком правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Так, по версии НАПК Комков неверно указал размер полученной пенсии и доход от сдачи имущества в аренду.

Ответственность за такое нарушение – штраф от 17 000 до 42 500 гривен.

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