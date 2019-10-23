4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне Радіо", об этом заявил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Этот вопрос рассматривается в СНБО для того, чтобы защитить наше предприятие от отключения. Но вопрос широкий, и не может рассматриваться на уровне отключения электроэнергии. Надо искать пути как вывести предприятие из финансового кризиса, будем называть это своими словами. Есть вопросы работы на ВОТ (временно оккупированных территориях. - Ред.), пересечения линии разграничения, расчета оказанных услуг на оккупированных территориях ", - пояснил Лубинец.

По состоянию на 23 октября задолженность "Компании "Вода Донбасса" за электрическую энергию составляет 3 млрд грн. Как сообщил директор по инвестициям и перспективного развития Виктор Заводовский, сейчас нет финансовой возможности оплатить долг.

Однако Дмитрий Лубинец заявляет, что определенные наработки по решению проблемы естиь. Какие именно - пока не называет.

"Это вопрос не только к народным депутатам. Надо определиться со статусом нашего предприятия, так как оно работает на обоих территориях. Этот вопрос надо рассматривать в Минске. У меня есть предложения по решению проблемы. Мы очень надеемся на международный форум 29 ноября, где вопрос привлечения инвестиций для канала Северский Донец-Донбасс будет основным. В частности будут говорить об использовании альтернативной энергии", - отметил Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции: система заполняется водой, - ГСЧС