Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Было установлено, что погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв. Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - рассказал Крищенко.

По его словам, несмотря на то, что правоохранителями первоначально было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, основной версией взрыва остается неосторожное обращение с гранатой.

"Был проведен осмотр места происшествия, кроме того, во время обысков по месту жительства одного из погибших был обнаружен и изъят еще один запал от гранаты", - отметил Крищенко.

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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