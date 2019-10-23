В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы хотим, чтобы больше сердств в программе субсидий оставались для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами ", - подчеркнул премьер.

Отмечается, что постановлением изменен процент - с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий начнутся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона.

Кроме того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

Например, в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей - 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты.

Как отмечает Правительственный портал, с изменениями помощь станет более адресной, и ее получат именно те, кто действительно нуждается. Ведь больше будет направлено именно для малоимущих семей. То есть и в сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантив новое постановление не предусматривает.

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