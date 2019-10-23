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23.10.19 12:04

Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в Статью 201 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда". Помимо этого Кабмин предлагает уменьшить порог по определению Контрабанды.

Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отмечает, что в Статью 201 Криминального кодекса Украины "Контрабанда" предлагается внести такие изменения:

- незаконный провоз оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, специальной техники для получения информации будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет;
- за повторное нарушение предусмотрено наказание от 5 до 12 лет с конфискацией имущества;
- если контрабанда производилась группой лиц и в особо крупных размерах предусмотрено наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Помимо этого Кабмин предлагает уменьшить порог по определению Контрабанды. Контрабанда будет считаться в значительных размерах, если стоимость превышает пятьсот и больше раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в больших размерах если в две тысячи и больше раз, чем необлагаемый налогом минимум, в особокрупных размерах если в пять тысяч раз и больше превышает необлагаемый налогом минимум", - сообщил Гончаренк.

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Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко 01

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