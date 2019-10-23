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23.10.19 12:23

Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

Авария с участием шести автомобилей произошла сегодня утром на Ивановском мосту в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным патрульной полиции, около 08:00 водитель Mazda 626, двигаясь в направлении "7 километра", выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota RAV4, а затем продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы 01

После этого "Мазда" еще и лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla. Последнюю отбросило на сзади едущий BMW 525. А BMW от удара налетел на Mitsubishi Eclipse.

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В результате аварии травмы получили водители "Мазды" и Toyota Corolla. Они доставлены в больницу.

Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы 02
Фото: Думская

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