Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным патрульной полиции, около 08:00 водитель Mazda 626, двигаясь в направлении "7 километра", выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota RAV4, а затем продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

После этого "Мазда" еще и лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla. Последнюю отбросило на сзади едущий BMW 525. А BMW от удара налетел на Mitsubishi Eclipse.

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В результате аварии травмы получили водители "Мазды" и Toyota Corolla. Они доставлены в больницу.



Фото: Думская