В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура

Об этом парламентарий написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я, как человек слова, всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи", - заявил Качура.

Он добавил, что процесс проверки будет транслироваться в прямом эфире.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от СН проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.