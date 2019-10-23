Дифтерия на Закарпатье: в больницу попали еще 12 студентов-иностранцев

Об этом на брифинге в среду в Закарпатской ОГА сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского облсовета Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних дней в Ужгороде нами обнаружены 12 студентов-иностранцев с дифтерией - все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо выяснить, кто они - носители инфекции или действительно больные", - сказал Поляк.

Кроме этого, по его словам, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностирована дифтерия миндалин, легкое течение. Их состояние удовлетворительное, сказал Поляк.

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Также в больнице продолжают лечение первого студента-иностранца, у которого обнаружили дифтерию 17 октября.

"Все инфицированные дифтерией лица - это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", - добавил Поляк.

Напомним, ранее на Закарпатье был зафиксирован первый за 9 лет случай дифтерии. Студент 5-го курса медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета обратился к врачам с жалобами на температуру, боль в горле и в мышцах.

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В целом по Украине дифтерию обнаруживают ежегодно. С начала этого года уже выявлено два случая - в Луганской и Хмельницкой областях. В прошлом году было зафиксировано 10 случаев, среди них три - у детей.

Прививку от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС. Также есть бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

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