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23.10.19 13:23

Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка

Командование ВС РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе торговля оружием и боеприпасами достигла значительных масштабов, - разведка

В то же время, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

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