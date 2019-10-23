Реформа децентрализации будет продолжаться, - Гончарук

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ.

Премьер добавил, что Кабмин открыт к сотрудничеству, а совещания с представителями территориальных громад будут проводиться постоянно. Гончарук заявил, что не исключает создания специальной службы поддержки, куда имеет смысл обратиться не только с конкретными вопросами, но и с предложениями.

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"Реформа децентрализации точно будет продолжаться! И в ее рамках громады получат больше полномочий", - подчеркнул премьер-министр.

Гончарук рассказал также о стратегических направлениях работы правительства, в частности о создании функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

"Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в Программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам: скорая должна приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, относящимся к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором - садик, а в каком – больница", - сказал премьер-министр.