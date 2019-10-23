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23.10.19 13:47

Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 декабря

Заседание Броварского городского райсуда по делу в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на декабрь.

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 Об этом сообщила на своей странице в Facebook сестра экс-депутата Вера Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд перенесли на 12 декабря на 10:00. Длительная пауза связана с загруженностью Броварского суда", - написала она.

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Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 декабря 01

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

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