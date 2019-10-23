Полиция Британии возле Лондона нашла грузовик с 39 трупами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".
Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.
Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.
"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.
Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.
Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.