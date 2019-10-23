Полиция Британии возле Лондона нашла грузовик с 39 трупами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.

О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.

"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.

Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.

Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Рождественской ярмарке в Лондоне взорвался автомобиль