Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших собственников в английском суде, г-н Игорь Коломойский, г-н Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

"Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

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Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

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