Судебное разбирательство по делу Труханова состоится 1 ноября, - ВАКС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"Вчера, 22 октября, в Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению мэра Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Постановлением ВАКС сегодняшнего дня, 23 октября, назначено подготовительное судебное заседание. Судебное разбирательство состоится 1 ноября 2019 в 14.00 по адресу: проспект Победы, 41", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд

Вместе с тем отмечается, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год — на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник

Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.