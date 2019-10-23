Протесты в Гонконге: власти официально отозвали законопроект, возмутивший участников митинга

Решение отозвать законопроект принял парламент Гонконга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Таким образом власти Гонконга выполнили одно из пяти требований участников акций протеста, которые не стихают уже несколько месяцев.

Reuters отмечает, что это решение вряд ли приведет к окончанию противостояния протестующих и власти. Глава администрации Гонконга Керри Лам еще 4 сентября в своем видеообращении объявила о начале процедуры отзыва законопроекта, но это не ослабило массовые акции.

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При этом руководства Китая планирует в долгосрочной перспективе снять главу местного правительства Гонконга. Как сообщает издание Financial Times, уже в мае следующего года Лам может заменить ее преемник. Менять руководителя региона в Пекине собираются только после того, как ситуация в Гонконге стабилизируется.

Китайское правление не хочет создать впечатление готовности идти на уступки протестующим, пишет Financial Times.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Жители города выступили против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. В начале октября демонстранты начали надевать маски. Позже это было запрещено судом, что, в свою очередь, вызвало новую мощную волну протестов.

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