Более 20 "Градов" и "Гвоздики": ОБСЕ обнаружила на Донбассе размещенное с нарушением линий отвода вооружение оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, 19 октября, около населенного пункта Краснолучский на Луганщине БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а вблизи населенного пункта Терновое в Донецкой области - 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Вместе с тем, как отмечает украинская сторона СЦКК, СММ ОБСЕ зафиксировала вражеское вооружение, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.

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19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, возле Круглика, выявлено 26 танков (неустановленного типа), возле населенного пункта Мирное - 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".

Кроме того, возле населенного пункта Хрустальный обнаружены 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлены 8 танков Т-72.