В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко

"Был ли у нас запрет на уровне фракции "говорить – не говорить"? Не было. Была ли рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он переспрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать, потому что с какой бы риторикой ты там ни выступал... а специфика российского телевидения в том, что это не журналистика, ... а пропаганда, и чтобы ты ни сказал, повернётся против тебя", - сказал Корниенко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли сделаны какие-то оргвыводы в отношении Шевченко, Корниенко сказал: "Фракция не собиралась. В понедельник будем решать, что дальше организационно делать. Лишить мандата депутата нельзя. Можно сделать какие-то организационные действия. Например, исключить из фракции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.