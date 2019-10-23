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23.10.19 15:41

Наемник, выведенный в ходе спецоперации с оккупированной территории, дал показания о деятельности силового блока "ЛНР", - СБУ

Благодаря специальной операции Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований. Мужчина предоставил органам следствия и оперативным подразделениям информацию о деятельности силового блока террористической организации "ЛНР".

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение "4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции ЛНР". Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории.

Впоследствии бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельства о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники.

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Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства. По решению суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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