Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Радіо Київ".

"Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на всю мощность, нам нужно где-то 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.

В то же время он подчеркнул, что город подготовлен к отопительному сезону.

"В частности коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей и работы дальше продолжаются. В наследство нам осталось более 20 тысяч километров теплосетей, которые нуждаются в ремонте. Тем не менее, мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать то, что порывов не будет, я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудование. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с "Нафтогазом", то есть к отопительному сезону мы готовы", - отметил Кличко.

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