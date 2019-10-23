Планируем на треть уменьшить количество депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - сказал Корниенко.
Депутат также анонсировал сокращение количества депутатов местных советов почти вдвое.
"У нас сейчас около 100 тыс. депутатов местных советов. Их будет около 60 тыс.. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов", - подчеркнул он.