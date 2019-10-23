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23.10.19 16:01

Планируем на треть уменьшить количество депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко

В рамках реформы децентрализации планируется сокращение количества депутатов областных и местных советов.

Планируем на треть уменьшить количество депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - сказал Корниенко.

Депутат также анонсировал сокращение количества депутатов местных советов почти вдвое.

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"У нас сейчас около 100 тыс. депутатов местных советов. Их будет около 60 тыс.. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов", - подчеркнул он.

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