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23.10.19 16:37

Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах.

алексей,гончарук

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – заверил премьер.

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