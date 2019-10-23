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23.10.19 16:42

Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция. ФОТО

Женщину, похитившую 3-месячного ребенка на Киевщине, задержала полиция.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция 01

"Личность похитительницы установили и задержали на Софиийской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают причины похищения.

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Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

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