Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман

Густой туман в столице вызван температурной инверсией. Об этом заявили в Киевской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", - сказано в сообщении.

По данным Центральной геофизической лаборатории им. Срезневского за 21 октября, уровень СО в столице находится в норме. Его превышение зафиксировали только на Демеевской площади - 3,5 мг/куб. м. (при норме в 3 мг/куб. м.).

При этом обнаружены превышения среднесуточных концентраций формальдегида.

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В КГГА напоминают о вреде сжигания сухих листьев и травы. А при обнаружении задымленности рекомендуют следующее:

"- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - добавили в КГГА.

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